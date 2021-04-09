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إسرائيل تدرس خطة للسماح بدخول السياح الأجانب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وزارة الصحة تدرس خطة للسماح بدخول السياح الأجانب، ضمن مجموعات سياحية منظمة.

 

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن "اعطاء الأفضلية للمجموعات يأتي من منطلق أنه من الممكن إجراء مراقبة ومتابعة أفضل لوصول المجموعة والوضع الصحي للمشاركين والمسار الذي سيقومون باتباعه".

 

وأوضح أنه "قبل اتخاذ أي قرار لدخول السياح للبلاد هناك حاجة لتوضيح قضية الاعتراف باللقاحات التي يتم إعطائها بالدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "الاعتراف باللقاح بين هذه الدول وإسرائيل يجب أن يكون متبادلا".

 

 وذكر التقرير أن وزارة الصحة أشارت إلى أن سبب ذلك هو وجود حالات كثيرة عرضت خلالها شهادات مزيفة في مطار بن غوريون من قبل عائدين من الخارج، لافتا إلى أن الحل هو تنفيذ اختبارات مصلية في مطار بن غوريون لفحص وجود مضادات للفيروس لدى الأفراد".

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