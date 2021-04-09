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وزير الأوقاف يكشف أعظم القربات خلال شهر رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أصحاب النبي والصالحين من بعدهم يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ويهنأ بعضهم بعض بقدومه لفضله العظيم.

وأشار "جمعة"، خلال شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إلى أن شهر رمضان هو شهر النفحات والرحمات، مضيفا أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، وإجراءات التباعد الاجتماعي، فلنفرح بقدوم هذا الشهر.

وأضاف، "رغم الظروف التي يمر بها العالم لم يمنعنا أحد من الصيام والقيام"، لافتا إلى أن عبادة الإنسان وقيامه الليل في بيته يعد باب عظيم من الإخلاص، منوها بأن أعظم القربات في هذا الشهر الكريم هو إطعام الطعام، والإنفاق في سبيل الله.

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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف مصر صلاة الجمعة شهر رمضان

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