وزير الأوقاف يكشف أعظم القربات خلال شهر رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أصحاب النبي والصالحين من بعدهم يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ويهنأ بعضهم بعض بقدومه لفضله العظيم.





وأشار "جمعة"، خلال شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إلى أن شهر رمضان هو شهر النفحات والرحمات، مضيفا أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، وإجراءات التباعد الاجتماعي، فلنفرح بقدوم هذا الشهر.



