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الالومنيوم يواجه سوهاج في مباراة مصيرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يحتضن ملعب ستاد نادي الالومنيوم في الثالثة والنصف من عصر غدا السبت، قمة صعيدية ومواجهة خاصة بين فريق الألومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم، ونظيره فريق نادي سوهاج بقيادة أحمد خلف.

الالومنيوم يبحث عن الفوز ولاشئ غيره، لاسيما وانه يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق 9 نقاط عن المركز الأول، والفوز بالمباراة يجعله يواصل الزحف نحو المنافسة على الصدارة، خاصة إذا تعثر الدخان المتصدر أمام البترول غدا.

على الجانب الأخر، يدخل أبناء سوهاج اللقاء لتحقيق الفوز واحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب المجموعة، لاسيما وانه يحتل المركز السابع برصيد28 نقطة.

يذكر أن نتيجة الدور الأول انتهت بفوز فريق نادي سوهاج بهدفين مقابل هدف، وربما نتيجة الدور الأول تعطي أهمية أكبر للقاء وحافز للاعبي الالومنيوم لتحقيق الفوز ورد الإعتبار، ومواصلة المنافسة على الصدارة.

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