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وزير الأوقاف: حافظوا على بيوت الله مفتوحة والتزموا بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا لا نريد أن يكون في مجتمعنا خلال شهر رمضان جائعا أو محتاجا أو مسكينا، مطالبا أغنياء الأحياء والنجوع أن يقوموا بفقراء مناطقهم.

وأشار "جمعة"، خلال شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إلى أن شكر النعمة يكون بألا يكون بجانبك جائع أو مسكين أو محتاج وتنام أنت شبعان، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان لمنع انتشار عدوى كورونا.

وأضاف أن بيوت الله مفتوحة، ولكن من يحب بيوت الله عليه أن يلتزم بارتداء الكمامة، ويصطحب معه سجادة الصلاة الخاصة به، متابعا: "مادام بيت الله مفتوحا فلنحافظ عليه".

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