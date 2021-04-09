وزير الأوقاف: حافظوا على بيوت الله مفتوحة والتزموا بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا لا نريد أن يكون في مجتمعنا خلال شهر رمضان جائعا أو محتاجا أو مسكينا، مطالبا أغنياء الأحياء والنجوع أن يقوموا بفقراء مناطقهم.





وأشار "جمعة"، خلال شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إلى أن شكر النعمة يكون بألا يكون بجانبك جائع أو مسكين أو محتاج وتنام أنت شبعان، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان لمنع انتشار عدوى كورونا.



