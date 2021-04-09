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السفير البريطاني يبحث مع نائب وزير الإسكان التعاون في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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التقى الدكتور سيد إسماعيل، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جيفرى آدمز، السفير البريطاني بالقاهرة، وممثلي إحدى الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة والبنية التحتية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا اللقاء يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يتعلق بأهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر، كمصدر إضافي للموارد المائية المتاحة.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مبيناً الجهود التى تبذلها الوزارة لزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والتى تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتساهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، وتحسين صحة المواطن المصرى، الذى يعتبر أهم استثمار للدولة.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية، لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية.

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