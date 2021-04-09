خلال 24 ساعة.. ضبط 36 قضية أمن عام وتنفيذ 185 حكما قضائيا

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، ضبط 36قضية أمن عام وتنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا، أبرزها الآت :





ونجحت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (7) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية).





وتمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).





استطاعت في مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط (1915) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (185) حكما قضائيا متنوعا.





جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



