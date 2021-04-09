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خلال 24 ساعة.. ضبط 36 قضية أمن عام وتنفيذ 185 حكما قضائيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، ضبط 36قضية أمن عام وتنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا، أبرزها الآت:

ونجحت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (7) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية).

وتمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

استطاعت في مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط (1915) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (185) حكما قضائيا متنوعا. 

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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