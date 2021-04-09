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تحويلات مرورية بطريق الكريمات الصحراوي.. تعرف عليها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من منزل بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات بطول 34 كيلو متر، الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من محافظات الصعيد اتجاه القاهرة بطول المسافة المشار إليها، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: 

الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه بنى سويف ومحافظات الصعيد:
منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها وسيارات النقل الجماعي (الأتوبيس – المينى باص) من السير بالطريق الصحراوي الشرقي للقادم من القاهرة اتجاه بنى سويف على أن يتم تحويلها من محطتي رسوم حلوان والكريمات اتجاه الطريق الدائري الإقليمي لاستخدام طريق أسيوط الغربي.

السماح للسيارات الملاكي وسيارات الأجرة والميكروباص القادمة من القاهرة اتجاه بني سويف ومحافظات الصعيد بالسير على الطريق الصحراوية الشرقي وحتى نفق الزعفرانة ما بعد محطة رسوم الكريمات بحوالي 4 كيلو متر في اتجاه بنى سويف على أن يتم تحويل تلك السيارات إلى منزل طريق الزعفرانة لاستخدام الطريق الشرقي القديم وحتى بنى سويف.

الاتجاه القادم من محافظات الصعيد وبنى سويف اتجاه القاهرة:
نظرًا لغلق هذا الاتجاه من المسافة من مخرج بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات لتنفيذ الأعمال سيتم تنفيذ الآتي:-

تخصيص المسافة من منزل بنى سويف وحتى نفق الزعفرانة بالاتجاه المقابل (القادم من بوابة الكريمات بنى سويف) بكامل عرض هذا الاتجاه (3حارات مرورية) لصالح حركة السير لكافة أنواع المركبات القادمة من محافظات الصعيد اتجاه القاهرة.

الطريق في المسافة من نفق الزعفرانة وحتى محطة رسوم الكريمات في اتجاه القاهرة (بطول 4 كيلو متر تقريبًا) سيتم استخدامها لحركة السير في الاتجاهين (بواقع حاره ونصف لكل اتجاه).

جارى البدء في تنفيذ الإجراءات المرورية السالف الإشارة اليها اعتبارا من يوم السبت الموافق 1042021 م ولمدة 4 أشهر لحين انتهاء أعمال تطوير الاتجاه القادم من بنى سويف اتجاه القاهرة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة مرور بنى سويف بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الكلمات المفتاحية

طريق الكريمات تحويلات مرورية

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