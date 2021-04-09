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مباحث التموين تضبط 1261 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1261) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (3،28 طن "لحوم مجمدة، أسماك مجمدة، رنجة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفرالشيخ، وضبط (2،54 طن "مفروم لحوم، دواجن، كبدة مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسيوط، وضبط (2،52 طن "مصنعات لحوم ودواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسيوط.


ضبط (2،18 طن "مصنعات لحوم، مقطعات دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروع بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسيوط، وضبط (7،25 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قدرت بقيمة 43500 جنيه ) تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (قائد سيارة نقل) بمحافظة الغربية، وضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة أسيوط لقيامه بتجميع (3،15 طن "دقيق بلدى مدعم" وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق قدرت قيمتها بـ 18900 جنيه).
ضبط (مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص) بمحافظة دمياط لقيامه بتجميع (2،65 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بقيمة بـ 15900 جنيه).


ضبط (عدد 20000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة " بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الشرقية، وضبط (20 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة أسيوط.

إضطلعت الإدارة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول أسفرت عن ضبط عدد (103) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (29468 عبوة سجائر).

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