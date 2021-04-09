غداً.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة الاف 4000 – بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)، لمدة ٦ ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 صباح غدٍ السبت الموافق 10/4/2021، وحتى الساعة الـ4 عصر نفس اليوم، نظراً لتنفيذ اعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.