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رامي وحيد سعيد بنجاح ورقة ضغط وينتظر ظهوره الخاص في " موسى"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حالة من السعادة الكبيرة يشعر بها الفنان رامي وحيد مع كل ردود الفعل الإيجابية التي وصلته عن مشاركته في بطولة حكاية " ورقة ضغط " التي إنتهى عرضها منذ أيام. وحققت نجاحا كبيرا جماهيريا ونقديا.

ولعب فيها رامي شخصية المقدم هشام الغرياني ظابط المباحث ،الذي يمثل شخصية الظابط المصري الاصيل الذي يساعد الام الغارمة في وصل أمانة بمبلغ لم تسطيع سداده و يجمع من الظباط و الامناء في قسم الشرطة لينقذ الأم من السجن ،و يحقق في قضية اختفاء طفلين من ابيهم المتزوج من أجنبية ، فهو مثال لشخصية الظابط المصري الوطني الذي يقف مع الحق ضد الظلم.

الحكاية قصة يسري الفخراني وسيناريو محمد الشواف وأخرجها معتز حسام وشارك رامي في بطولتها مع كل من فتحي عبد الوهاب ورشا مهدي وإيهاب فهمي وساندي علي وإيهاب ظريف ورانيا السيد .

على صعيد أخر يظهر رامي كضيف شرف مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسى ويلعب فيه رامي شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل سواء على الناحية الشكلية أو الدور نفسه.

أما موسى فهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وحمدي الوزير.

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