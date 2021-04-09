ملك أحمد زاهر تكشف عن سر سعادتها في الحياة

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ملك أحمد زاهر عبى الصورة قائلة "سر سعادتي اني اكون وسط الناس الي بحبها و بتحبني و انشر الفرحة و اكون ايجابية! انتو كمان شاركوني ايه #سر_السعادة "..





جدير بالذكر، ان ملك أحمد زاهر تشارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا بالإضافة الى كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



كانت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى قد إنتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يمهلها القدر ان تستكمل باقى مشاهدها.

