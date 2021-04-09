10 آلاف ريال.. غرامة مخالفي دخول الحرم المكي

على الرغم من التسهيلات الكثيرة التي تحاول المملكة العربية السعودية أن توفرها من أجل راحة وأمان المواطنين السعوديين إلا أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد قررت اليوم، الجمعة، بتطبيق غرامة مالية على المخالفين.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أوضحت فيه تطبيق مخالفة نظامية مخالفة نظامية في حق كل من يتم ضبطه قادما من أجل أداء العمرة في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشخص الحصول على تصريح بأداء العمرة طيلة شهر رمضان ومن يخالف الأمر يدفع غرامة مالية تبلغ 10.000 ريال سعودي.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات جاءت من أجل مكافحة الوباء الذي انتشر وأيضا من أجل ضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة.

وشددت الداخلية السعودية أيضا على وجوب التزام كلا من المواطنين السعوديين والمقيمين بداخل المملكة بالتعليمات والتي مفادها الحصول على تصريح من أجل أداء العمرة أو حتى الصلاة داخل الحرم المكي حتى لا يتعرض للغرتمة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت قد أكدت الوزارة بأن رجال الأمن سوف يبدأون في مباشرة مهامهم داخل جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، وذلك من أجل منع أي مخالف من ارتكابه لمخالفة التعليمات.