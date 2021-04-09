نجم الزمالك السابق يرفض التجديد لفرجاني ساسي

علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، على ملف تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا معارض لقرار تجديد عقود فرجاني ساسي بالرقم المطلوب من اللاعب".





وتابع: "هناك أولويات في تجديد عقود اللاعبين، فمثلا ما هو الأفضل تجديد عقود أحمد سيد زيزو أم محمود حمدي الونش، بكل تأكيد الونش الأجدر من زيزو في ملف التجديد لأنه أهم مدافع في مصر



