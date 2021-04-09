Advertisements

7 معلومات عن المدينة الذهبية المكتشفة بالأقصر.. اعرفها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

في الساعات الأخيرة، اكتشفت المدينة الذهبية في محافظة الأقصر، وسط حالة انبهار لعلماء الآثار لأن قد يعيد تأريخ التاريخ الفرعونى، ويضيف إلى الكشوفات الأثرية العظيمة التى اكتشفتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المدينة الذهبية المكتشفة في مدينة الأقصر خلال الساعات الأخيرة:

- تُسمى "صعود آتون"، ويعود تاريخ المدينة المفقودة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

- أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك "أمنحتب الثالث"، الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد، وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع "أخناتون" خلال آخر 8 سنوات من عهده.

- المدينة أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار، وهي مقسمة إلى شوارع.

- اكتشاف هذه المدينة المفقودة يعد ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

- المدينة الذهبية المتكشفة بالأقصر تقع على مساحة تقديرية حوالى 20 كيلو مترا مربعا وهى عبارة عن كمبوند سكنى.

- سيجرى إعادة ترميم المدينة المكتشفة لأنها مبنية من الطوب اللبنى، بالإضافة إلى أنه يوجد بها 3 قصور مليكة.


- اكتشاف المدينة المفقودة يقدم فهمًا أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات التي استخدموها وكيفية تنظيم العمل. وقد تم الكشف عن ثلث المنطقة فقط حتى الآن، وستواصل البعثة أعمال التنقيب، بما في ذلك المنطقة التي تم تحديدها على أنها الموقع المحتمل لمعبد توت عنخ آمون الجنائزي.

أخبار تهمك

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

مارسيلو بيلسا يطلق تصريحا مثيرا بحق جوارديولا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم وليد أزارو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق يرفض التجديد لفرجاني ساسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

مقرب من لابورتا يصدم جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

6 نجوم من الأهلي والزمالك في برنامج رامز جلال الرمضاني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عودة الثنائي المميز.. كومان يعلن قائمة برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:37 ص

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

عودة الثنائي المميز.. كومان يعلن قائمة برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

01:30 م

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

07:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج