7 معلومات عن المدينة الذهبية المكتشفة بالأقصر.. اعرفها



في الساعات الأخيرة، اكتشفت المدينة الذهبية في محافظة الأقصر، وسط حالة انبهار لعلماء الآثار لأن قد يعيد تأريخ التاريخ الفرعونى، ويضيف إلى الكشوفات الأثرية العظيمة التى اكتشفتها مصر خلال السنوات الأخيرة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المدينة الذهبية المكتشفة في مدينة الأقصر خلال الساعات الأخيرة:



- تُسمى "صعود آتون"، ويعود تاريخ المدينة المفقودة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.



- أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك "أمنحتب الثالث"، الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد، وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع "أخناتون" خلال آخر 8 سنوات من عهده.



- المدينة أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار، وهي مقسمة إلى شوارع.



- اكتشاف هذه المدينة المفقودة يعد ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.



- المدينة الذهبية المتكشفة بالأقصر تقع على مساحة تقديرية حوالى 20 كيلو مترا مربعا وهى عبارة عن كمبوند سكنى.



- سيجرى إعادة ترميم المدينة المكتشفة لأنها مبنية من الطوب اللبنى، بالإضافة إلى أنه يوجد بها 3 قصور مليكة.





- اكتشاف المدينة المفقودة يقدم فهمًا أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات التي استخدموها وكيفية تنظيم العمل. وقد تم الكشف عن ثلث المنطقة فقط حتى الآن، وستواصل البعثة أعمال التنقيب، بما في ذلك المنطقة التي تم تحديدها على أنها الموقع المحتمل لمعبد توت عنخ آمون الجنائزي.