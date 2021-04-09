بعد وفاته.. أهم المحطات في حياة الأمير فيليب (بروفايل)

أعلنت بريطانيا منذ قليل وفاة الأمير فيليب ذا الـ"100" عاما زوج ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.

وخرجت العائلة الملكية في قصر باكنجهام لتعلن هذا الخبر الحزين، بعد الوعكة الصحية التي دخل فيها الأمير عدة مرات خلال السنوات القلليلة الماضية.

ورصد "الفجر" أهم المعلومات عن الأمير الراحل فيليب وكانت كما يلي:

· وُلد فيليب في العائلتين المالكتين اليونانية والدنماركية

· تلقى تعليمه في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

· انضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939

· بدأ بالتراسل مع الأميرة إليزابيث التي كانت في 13 من عمرها والتقاها للمرة الأولى في عام 1934

· إبان الحرب العالمة الثانية، أدى خدمته بامتياز في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادئ

· بعد الحرب، سمح الملك جورج السادس لفيليب بالزواج من إليزابيث

· تخلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنًا بريطانيًا مُجنسًا

· قبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس مسمّى صاحب السمو الملكي ونصّبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون غرينويتش

· ترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952