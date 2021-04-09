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عودة الثنائي المميز.. كومان يعلن قائمة برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:30 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد أمام مضيفه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض وذلك في قمة مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت القائمة عودة الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :- 

تير شتيجين - ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسكيتس - أنطوان جريزمان - ميراليم بيانيتش - برايثويت - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - ريكي بويج - لينجليلت - بيدري - ترينكاو - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - صامويل أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - إيلايكس موريبا - مينجويزا - أرناو تيناس.

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