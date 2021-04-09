



(العمالة الغير منتظمة 2021) تسجيل بيانات للمتخلفين عن صرف الاشهر السابقة عبر موقع وزارة القوي العاملة





في الفترة الأخيرة يشغل بال فئة كبيرة من المواطنين معرفة الميعاد المقرر لصرف منحة العمالة الغير منتظمة، وحيث شهدت محركات البحث على الإنترنت عمليات بحث كبيرة بخصوص المنحة، حيث تقوم وزارة القوى العاملة بصرف هذه المساعدة المالية لمساعدة المواطن، وخاصة بعد الظروف التي يمر بها العالم أجمع في مواجهات للموجة الثانية من فيروس كورونا والتي كان سبباً كبيراً في التأثير على عمل الكثير من المواطنين، وجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من صرف المبلغ الخاص بالدفعة السادسة.





منحة العمالة الغير منتظمة

تعد هذه المنحة مساعدة من الدولة للعامل الذي يعمل اليوم بيومه، وأيضا لمن ليس لديه عمل، ولمن توقف عمله بسبب جائحة كورونا، ويتم الاختيار بناءُ على شروط يتم وضعها ولا بد من توافرها في المتقدم، حيث يكون الاختيار بكل دقة، وتم استلام آخر دفعة تم صرفها من البنوك التي تم تحديدها وهي أي فرع من البريد المصري، وبنك الزراعة المصري، وقامت وزارة القوى العاملة بالاستعداد لاستقبال دفعة جديدة بعد أن انتهت من الدفعة السادسة.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تم الإعلان أن التسجيل سيتم بشكل إلكتروني وذلك لمنع التجمعات والتكدسات التي تحدث بين المواطنين في المصالح الحكومية وغيرها، وتم تعيين رقم خاص لاستقبال أي شكوى أو في حالة عدم التمكن من التسجيل الإلكتروني والرقم هو “١٤٢”، وللتسجيل الإلكتروني اتبع هذه الخطوات:





- قم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- قم بعد ذلك بالنقر على تبويب العمالة اليومية والمنحة.

- ثم بعدها قم بكتابة البيانات المكونة من الاسم والرقم القومي ذات الأربعة عشر رقماً، وذلك لتسجيل الدخول

ومن ثم قم بالنقر على مربع استعلام.



