ما هي رسالة الملكة إليزابيث إلى زوجها الأمير فيليب بعد وفاته؟

بعد وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز الـ 100 عام، خرج قصر باكنجهام ليعلن هذا الخبر الحزين على لسان الملكة إليزابيث الثانية.

وقال القصر في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".

وأضاف "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه".

والجدير بالذكر أن الشهر الماضي كان قد أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب خضع "لعملية تكللت بالنجاح" لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقا.

وأضاف أن "الأمير سيمكث في المستشفى أياما عدة لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته".