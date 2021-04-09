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تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 2021 وراتب التقاعد لشهر ابريل الجاري

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:43 م
الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 2021 وراتب التقاعد لشهر ابريل الجاري

قامت الحكومة السعودية بالاعلان عن جدول موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وراتب التقاعد لشهر ابريل الجارى، حيث يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد وفقاً لجدول تم وضعة من قبل الحكومة السعودية، وبعد النظر إلى هذا الجدول، تبين أن موعد صرف الضمان الاجتماعى الجديد الشهر الجارى في يوم 14 من شهر أبريل الجارى والموافق أول يوم من شهر رمضان المبارك، واليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وراتب التقاعد للشهر الجاري.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الشعور القادمة، وكانت كالتالي :

- يتم صرف راتب شهر أبريل في يوم 14 الموافق 1 من شهر رمضان.
- يتم صرف راتب شهر مايو في يوم 13 الموافق يوم 1 من شهر شوال.
- من المقرر أن يتم صرف راتب شهر يونيو في يوم الخميس الموافق 29 شهر ذي القعدة.
- سيتم صرف راتب شهر يوليو يوم الأحد 11 الموافق 1 من شهر ذي الحجة.
- يتم صرف راتب شهر أغسطس في يوم 9 الموافق 1 من شهر محرم.
- سيتم راتب شهر سبتمبر في يوم 1 من شهر صفر.
- ويتم صرف راتب شهر أكتوبر في يوم 1 من شهر ربيع الأول.

موعد صرف راتب التقاعد
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف راتب التقاعد في الشهور القادمة، والتي جاءت كالتالى:

- سيتم صرف راتب شهر مايو في يوم 2 الموافق 20 من شهر رمضان.
- يتم صرف راتب شهر يونيو في يوم واحد الموافق 20 من شهر شوال.
- يتم صرف راتب شهر يوليو في يوم 1 الموافق 21 من شهر ذي القعدة.
- سيتم صرف راتب شهر أغسطس في يوم1 الموافق 22 من شعر ذي الحجة.
- يتم صرف راتب شهر سبتمبر في يوم 1 الموافق 24 من شهر محرم.

تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 2021 وراتب التقاعد لشهر ابريل الجاري

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وزارة الضمان الاجتماعي راتب الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي السعودية

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