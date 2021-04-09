بعد رفع قدرته.. كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائي مع السودان



في الساعات الأخيرة، قررت وزارة الكهرباء البدء في الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة في أن تتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة بين مصر وأوروبا وإفريقيا ودول الخليج.



في نهاية مارس الماضي، شهد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، والسفير السوداني في القاهرة محمد الحاج، التوقيع على عقد جديد لرفع كفاءة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، تضمن العقد توريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية، لرفع كفاءة شبكة الربط الكهربائي المصدرة للسودان، لزيادة الطاقة الكهربائية المصدّرة لتصل لـ 300 ميجاوات.



و سيتكفل الجانب المصري بالتكلفة البالغة 450 مليون جنيه مصري (28.6 مليون دولار أميركي)، فيما يتكفل السودان بالاجراءات المدنية والتخليص.







وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الربط الكهربائي بين مصر والسودان بعد قرار رفع قدرته:





- مشروعات الربط مع السودان تقوم على مرحلتين، الأولى تم إطلاقها بقدرة كهربية تصل إلى حوالي 200 - 300 ميجاوات، والثانية يتم إطلاقها بقدرة 3 آلاف ميجا وات خلال العام الجاري.



- سيتم الانتهاء من رفع قدرات خط الربط بين مصر والسودان من ٨٠ ميجا وات إلى ٣٠٠ ميجا وات في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٢ أي بعد عام ونصف من الآن.



- التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ ٣ملايين و٧٨٧ ألف دولار بالإضافة إلى ٢٠ مليونا و٦٢٢ ألف يورو بما يعادل ٤٥٢ مليونا و٦٧١ ألف جنيه.



- تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان حوالي 56 مليون دولار، وهذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التي سيتم إنشائها على أرض مصر، في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.





- المشروع لتغطية النقص تعاني منه السودان في الإمداد الكهربائي الذي يصل إلى 60% يستحوذ القطاع السكني على 80% من الإمدادات المتوفرة بينما تخصص 20% للقطاعات الصناعية والتجارية.





- يعاني السودان نقصًا في الإمداد الكهربائي نتيجة شح الوقود في المحطات الحرارية والديون لمتراكمة لشركات التوليد الخاص؛ بالإضافة إلى صيانات تجريها هيئة الكهرباء في محطتي الخرطوم بحري وإم دباكر بمدينة كوستي.





- يساهم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان في أن تصبح مصر مركز إقليمي لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا بحلول عام 2030.





- ستصبح مصر هي النافذة الوحيدة لصادرات أفريقيا وأوروبا من الكهرباء والربط الكهربائي السوداني هو بداية الطريق لربط الكهرباء بدول أوروبا.

