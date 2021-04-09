تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مديد إن فريقه مستعد لخوض مباراة الغد أمام نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض وذلك في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





وأضاف زيزو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سنخوض مباراة صعبة وشاقة لكننا جاهزون. لقد مررنا بأيام التعافي".





وتابع :"أتلتيكو هو المتصدر لذلك لديه الأفضلية، لطالما قلنا بأنه دوري تنافسي للغاية، يمكن للجميع الفوز به، وهناك العديد من النقاط متبقية".





وزاد :"نحن نعمل كل يوم، والشيء الجيد هو أننا نعيش لحظات جيدة، جميع المباريات حاسمة، ونحن لا زلنا ننافس على الدوري والأبطال وعلينا أن نواصل".





وواصل :"هازارد بحالٍ أفضل، وغدًا سترون ما إذا كان متاحًا أم لا لمباراة الغد".





وأردف :"نعلم بأننا قد عانينا من إصابات عديدة ونحن لا نحب ذلك، ولكن لدينا لاعبون رائعون".





وأشار :"مباراة برشلونة، هي بنفس حجم مباراة ضد إيبار، أو ضد قاديش. الأهم هو الفوز بالنقاط الثلاث".





وأوضح :"نحن نعرف القدرات التي يملكها أسنسيو. اللاعب المهاجم يحتاج للتسجيل، وهو يلعب بشكل رائع رغم الإصابة التي تعرض لها سابقًا".





وزاد :"مباريات الكلاسيكو هي مباريات متطلبة نحتاج ان نكون مستعدين بشكل جيد".





وأوضح :" الكلاسيكو لن يكون حاسم لنا في صراعنا على الليجا".





وعن سيرجيو راموس قال زيزو :""آمل أن يبقى سيرخيو راموس .. أتمنى أن لا تكون مشاركته في الكلاسيكو الماضي هي الأخيرة".





وتطرق للحديث عن أسينسيو قائلا :"نحن نعلم جودة أسينسيو، ومن المهم للمهاجمين أن يسجلوا الأهداف، مشاعر ماركو بعد الإصابة أصبحت جزءًا من الماضي، ولكنه الآن يشعر بالثقة بعد كل هدف يسجله".





وواصل :"أعتقد أننا لعبنا جيدًا خلال المباريات الأخيرة، نحقق نتائج جيدة، وندافع بشكل جيد. نعلم أن مباراة الكلاسيكو مباراة جديدة، وسنسعى للعب بشكل جيد فيها، والفوز".





وعن عدم تسجيل ميسي في أخر 6 مباريات بالكلاسيكو قال زيزو :" نحن نعلم قدرات ميسي، هو لا يحتاج للتسجيل للتأثير في المباراة. كل لاعبي برشلونة هم مصدر خطر، ونحن سنسعى لإيقافهم".





وأكمل :""اللاعبون يعلمون بأنه لدينا العديد من المباريات المتبقية، المباريات تتطلب الكثير من العمل والجهد، وما يتعين علينا القيام به هو أن نكون مستعدّين بشكلٍ جيد".





واختتم حديثه :"الموسم لا يزال طويلًا، وعلينا أن نواصل العمل بجد".



