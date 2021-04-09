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خاص- الكشف عن كواليس طلب أبو جبل عقد حفل قرانه من الجهاز الفني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، كواليس طلب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عقد حفل قرانه من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :  بداية طلب محمد أبو جبل لعقد قرانه، جاءت منذ تواجد الفريق في الجزائر لمواجهة نادي المولودية في اللقتء الاخير ببطولة دوري ابطال افريقيا، حيث علم اللاعب بأن محمود جنش سوف يتواجد في التشكيل الأساسي، فطلب أبو جبل الخروج ليلاً كزيارة لأحد أصدقائه بالجزائر.

وأضاف : بالفعل طلب محمد أبو جبل من الجهاز الفني الخروج من المعسكر قبل المباراة بيوم، ورفض كارتيرون طلب حارس الزمالك، رافضاً نقاش الأمر من الأساس، وفي حالة خروج اللاعب بدون أذن سيتم إيقافه وتحويله للتحقيق.

وواصل : الحقيقة أن محمد أبو جبل كان يرغب في الخروج مع سمارة "زوجته الجزائرية الحالية" وليس زيارة  أحد أصدقائه كما طلب من الجهاز الفني.

وأتم المصدر ذاته : محمد أبو جبل أخطر الجهاز الفني بموعد عقد قرانه أمس قبل مباراة تونجيث السنغالي ب٤٨ ساعة، وان الحضور عائلي فقط، وكان رد الجهاز الفني بأن ما سيفعله غير صحيح فكان من الأفضل تأجيل الأمر لبعد الانتهاء من مباريات الفريق الهامة.

وشهد حفل زواج محمد أبو جبل حضور بعض اللاعبين أبرزهم : محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد السيد زيزو.


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