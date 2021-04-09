"الأفضل يعلن غداً".. في استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

تنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة الأستاذ حسن خلف الله، فى الخامسة مساء غدا السبت، حفل استفتاؤها السنوى لاختيار الأفضل وذلك فى حديقة زد بالشيخ زايد، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة المصرية يتقدمهم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والاستاذ محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ومسئولى شركتى اعلام المصريين و ستادات القابضة.





وحرصت رابطة على تقديم رسالة سامية تجسد المعنى الحقيقى للرياضة القائم على المحبة والتقارب ونبذ التعصب والفتن، وذلك بدعوة الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الاهلى السابق والدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق، لحضور الاحتفالية.





وسيتم خلال الحفل الاعلان عن أفضل لاعب فى كرة القدم وافضل حارس مرمى ومدير فنى وأفضل لاعب محترف فى الدورى المصرى، وافضل لاعب صاعد، ويضم الاستفتاء ايضا جائزتي الافضل فى اللعبات الفردية والافضل على مستوى اللعبات الجماعية، الى جانب الجوائز الخاصة بالاعلام الرياضى التليفزيوني والإذاعي.





كما سيكون هناك توزيعا لجوائز التفوق والتميز الصحفى لأفضل الأعمال الرياضية الصحفية فى عام ٢٠٢٠.



