منع سير التوك توك بهذه المناطق ..7 قرارات جديدة من وزارة التنمية المحلية

أصدرت وزارة التنمية المحلية عدة قرارات مهمة بشأن "توك توك"، وأبرزها إحلال واستبداله بالسيارة الميني فان بالعواصم والمدن الكبري.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الوزارة بشأن التوك توك:



١-كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه سيتم إحلال التكاتك واستبدالها بسيارات الميني.



٢- أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انه سيمنع استخدام التكاتك في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى.



٣-أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن التوك توك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط الترخيص.



٤-أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الي أنه سيتم عمل وتحديد حي جغرافي لكل توك توك كهخط سير قريبًا.



٥-ولفت "قاسم " إلى أنه سيتم وضع تعريفة موحدة لتسيير التوك توك قريبًا.



٦-ونوه المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بأن هناك تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتجميع السيارات الميني فان في مصر



٧- أعلن "قاسم" عن توقف استيراد التوك توك، قائلًا: "توقفنا عن استيراد التوك توك منذ عام".

