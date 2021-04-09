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منع سير التوك توك بهذه المناطق ..7 قرارات جديدة من وزارة التنمية المحلية
الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:11 م
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة التنمية المحلية عدة قرارات مهمة بشأن "توك توك"، وأبرزها إحلال واستبداله بالسيارة الميني فان بالعواصم والمدن الكبري.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الوزارة بشأن التوك توك:
١-كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه سيتم إحلال التكاتك واستبدالها بسيارات الميني.
٢- أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انه سيمنع استخدام التكاتك في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى.
٣-أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن التوك توك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط الترخيص.
٤-أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الي أنه سيتم عمل وتحديد حي جغرافي لكل توك توك كهخط سير قريبًا.
٥-ولفت "قاسم " إلى أنه سيتم وضع تعريفة موحدة لتسيير التوك توك قريبًا.
٦-ونوه المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بأن هناك تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتجميع السيارات الميني فان في مصر
٧- أعلن "قاسم" عن توقف استيراد التوك توك، قائلًا: "توقفنا عن استيراد التوك توك منذ عام".
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الوزارة بشأن التوك توك:
١-كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه سيتم إحلال التكاتك واستبدالها بسيارات الميني.
٢- أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انه سيمنع استخدام التكاتك في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى.
٣-أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن التوك توك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط الترخيص.
٤-أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الي أنه سيتم عمل وتحديد حي جغرافي لكل توك توك كهخط سير قريبًا.
٥-ولفت "قاسم " إلى أنه سيتم وضع تعريفة موحدة لتسيير التوك توك قريبًا.
٦-ونوه المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بأن هناك تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتجميع السيارات الميني فان في مصر
٧- أعلن "قاسم" عن توقف استيراد التوك توك، قائلًا: "توقفنا عن استيراد التوك توك منذ عام".
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