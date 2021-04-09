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شاهد.. ملخص نشاط السيسي خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع.

حيث استهل الرئيس السيسي الأسبوع بحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة خطوات تطوير قطاعي الأسمنت، والحديد والصلب.

وفي اتصال هاتفي مع عاهل الأردن جدد الرئيس السيسي تضامن مصر التام مع الأردن، معربا عن دعمه الكامل لكل قرارات الملك عبدالله الثاني.

ووجه الرئيس بمتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، كما وجه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلا رمضان" إلى 2100 معرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد الرئيس موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر الذي يقع في نطاق مشروع الدلتا الجديدة، كما التقى بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المشاركة في المشروع.

وعبر الفيديو كونفرانس شارك الرئيس السيسي في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا في أفريقيا، كما افتتح الرئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

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