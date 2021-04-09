حاول الدفاع عن مصدر رزقه.. كيف استدرج سائق توك توك لقتله بأكتوبر؟

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات قتل سائق توك توك عشريني العمر، والتخلص من جثته بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيل عصابي لسرقة مركبات التوك توك.





وبينت التحريات أن المتهمين استدرجا الضحية بدعوى توصيلهما إلى إحدى الأماكن، بمدينة 6 أكتوبر، ولدى وصولهم إلى مكان الجريمة، حاولا سرقة التوك توك وإرغامه بالنزول منه، لكنه قاومهما، ما دفع أحدهما إلى إخراج فرد خرطوش من بين طيات ملابسه، وإطلاق النيران صوبه، ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.







وأشارت التحريات إلى أن الجناة فرا هاربين دون سرقة مركبة التوك توك.







وأوضحت التحريات أن الشاب المعثور على جثته، أصل بلدته بمحافظة الفيوم، وحضر إلى مدينة 6 أكتوبر للعمل كـ" سائق توك توك"، وكان يقيم رفقة عددًا من زملائه بالشقة، مشيرة إلى أن الجثة بها طلق خرطوش بجانبه، عثر بحوزته على كامل متعلقاته.









وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة اكتوبر ثاني، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنطاق القسم.







انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وظروفها، ودوافعها وظروفها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سائق توك توك عشريني العمر، مصاب بطلق ناري، وعثر بحوزته على متعلقاته كاملة.







وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وفحص علاقات المجني عليه، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.