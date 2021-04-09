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قبل وفاته بشهر ونصف.. الأمير فيليب يتلقى لقاح شركة فايزر وبيونتيك ضد كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:20 م
الامير فيليب
الامير فيليب
دعاء جمال
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 منذ قليل، أعلنت العائلة المالكة وقصر باكنجهام، رحيل الأمير فيليب عن العالم عن عمر ناهز الـ 100 زوج الملكة إليزابيث الثانية.


وكان قد تلقى كل من الأمير فيليب الراحل وزوجته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية قبل شهر ونصف لقاح كورونا والذي أنتجته فايزر وبيونتيك.

 

وكانت بريطانيا  قد بدأت عملية تلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بلقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر منذ بداية شهر يناير 2021.

 

وقال قصر باكنجهام في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".

 

وأضاف "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

 

وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه".

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