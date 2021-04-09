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إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أقامت كلية الطب جامعة بنى سويف المؤتمر التاسع لجامعات الصعيد في جراحة التجميل برعاية جمعية جراحة التجميل المصرية، اليوم الجمعة، بأحد فنادق منتجع الجونة السياحة بمدينة الغردقة تحت عنوان "إعادة العمليات في جراحات التجميل" بحضور الدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب السابق، والدكتور وائل صقر أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل ببنى سويف والدكتور عاطف إمام سكرتير جمعية جراحة التجميل المصرية.

وقال الدكتور وائل الشاعر سكرتير عام المؤتمر وعضو التحرير الدولى لمجلة جراحة التجميل الأمريكية، أن المؤتمر هذا العام من نصيب جامعة بنى سويف وخاصة أن كل جامعة من جامعات الصعيد تتناوب على إقامة المؤتمر كل عام وذلك لإخراج معلومات وورقات بحثية تليق بأطباء مصر وعرض الأفكار والرؤى والقرارات الدولية الأخيرة المرتبطة بعالم طب التجميل.

وأضاف الدكتور وائل الشاعر أن المؤتمر يناقش جراحات التجميل بشكل عام وخاصة جراحات الإصلاح والعيوب الخلقية وعمليات تجميل الأنف وتجميل الثدى خلال جلسات متتالية على مدار ثلاثة أيام بحضور أساتذة من مختلف دول العالم، كما أن المؤتمر أتاح هذا العام بث جلساته أون لاين وعقد لقاءات مع أساتذة داخل وخارج مصر بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور وائل الشاعر العضو الدولى لجمعية جراحة التجميل الأمريكية والمصرية، أن من ضمن أهداف المؤتمر إعادة تقييم وتقويم الأداء في كل ما يخص إعادة إجراء العمليات للحصول على نتائج أكثر تميزا في إطار من المعايير الأخلاقية والقانونية وتوطيد العلاقة الصحية بين جراحة التجميل وإدارة الأعمال في ظل العولمة.
وأشار الدكتور وائل الشاعر أن هناك أبحاث كثيرة مقدمة للمؤتمر وخاصة في إعادة إصلاح جراحات الثدى والأنف والجراحات الميكروسكوبية، كما أن المؤتمر تم إقامته بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية الوقائية وإستخدام أكثر من ثلاث قاعات منفصلة لزيادة العدد هذا العام.
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)
إعادة عمليات التجميل مؤتمرا لجامعة بنى سويف بالغردقة (صور)

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