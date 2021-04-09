اختصاصات المدير التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

تضمن القانون رقم 150 لسنة 2019، إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لتمويل وتحفيز البحث العلمى وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.





وفيما يلى نستعرض اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة وفقا لما ورد فى القانون :





يكون للهيئة رئيس تنفيذى وهو مسئول أمام مجلس إدارة الهيئة عن متابعة سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا؛ حيث يكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يلى :





1.تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.





2.الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيمه.





3.إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التى تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.





4.عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.





5.القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.





6.الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.