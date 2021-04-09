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موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في تمام الساعة الثالثة عصرا، لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها غدا السبت بدوري أبطال إفريقيا.

ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات بالإضافة لطاقم الحكام والمراقب ومسؤولي النادي السنغالي.

ويلتقي الفريق مع تونجيت غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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