تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مباراة الغد أمام مضيفه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض والذي سيقام في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





وأضاف كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"المباراة ستكون صعبة أمام خصم يحقق هو الاخر نتائج إيجابية".





وتابع :"تيجة هذه المباراة لا تعني بأن الفائز سيفوز بالدوري، هناك مباريات أخرى صعبة تنتظر الجميع".





وواصل :"حصلنا على نتائج إيجابية مؤخرا والفريق يحظى بثقة كبيرة".





وأوضح :"نحن نلعب أمام ريال مدريد الذي تحسن بشكل كبير، وسنسعى لتحقيق النتيجة الأفضل".





وأشار :"بكيه وسيرجي روبيرتو لاعبان مهمان بالنسبة لنا، ليس بالنسبة لقدراتهما، ولكن بالنسبة لشخصيتهما أيضًا. هما متحمسان لمساعدة الفريق، ومن المهم أن يتواجد كل اللاعبون القادرون على اللعب في مباراة الغد".





ورد كومان على صعوبة اللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو قائلا :"أعتقد أن هذا نقص احترام في حق نادي كبير بحجم ريال مدريد. علينا أن نحترم الملعب الذي يلعبان فيه مع الإصلاحات التي يجرونها لملعبهم الأصلي".





وأردف :"دائمًا من الصعب اللعب في ملعب دون جماهير، هذا هو الأصعب بالنسبة لي".





وزاد :"سألة اللعب في البيرنابيو او فالديبيباس لا تشكل فرقا بالنسبة لنا، الملاعب بدون جمهور تبقى مثل بعضها".





وواصل :"بالنسبة لي، كل لاعب في حالة بدنية وذهنية جيدة، فهو قادر على اللعب. كل لاعب عليه أن يثبت هذا، ودوري أنا سيكون اختيار الـ11 لاعبًا الأفضل لبداية المباراة".





وأكمل :"الكلاسيكو لقاء مختلف. هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء. البارسا حاليًا في وضع جيد، ولذلك نحن في الـTOP5. مدريد يبقى مدريد، رغم تلقيهم العديد من الانتقادات فهم ينافسون على دوري الأبطال، وموجود ضمن الـTOP5 في الليجا".





واستطرد :"لا أوافق من ينتقد ريال مدريد، إنهم يملكون فريقًا جيدًا ومدربًا رائعًا".





وأشار :"عملنا يرتكز على اعداد الفريق بشكل جيد ووضع الرسم التكتيكي الذي سننهجه".





وأردف :"التوقف الدولي أثر على بعض لاعبينا، لكن هذه مشكلة كل الفرق وليس نحن فقط. هذا الأسبوع سنحت لنا الفرصة للاستراحة والحديث مع بعضنا. كان هذا مهمًا للانتعاش والتحضير للمرحلة الأخيرة من الدوري".





وحول غياب راموس وفاران عن ريال مدريد رد قائلا :"غياب راموس وفاران مهم. لكن نحن أيضًا لدينا غياب لبيكي وسيرجي روبيرتو وفاتي وكوتينهو. دون شك غياب لاعبين من ريال مدريد مهم، مثل القائد راموس. لكن ريال مدريد أظهر قدراته على تعويض هذين اللاعبين خلال اللقاء أمام ليفربول".





وواصل :"نتمنى أن يكون ميسي حاسما يوم غد، ننتظر النسخة الأفضل من ميسي أمام مدريد".





وأشار :"كان جيدا في مباراة الذهاب لكن لم نستطع الفوز، من تلك المباراة لغاية الآن الفريق تحسن بشكل كبير خصوصا من ناحية الفعالية أمام المرمى".





وأوضج :"لا ننظر إلى مدريد لكن ننظر إلى أنفسنا، صحيح بأنهم فريق جيد وقوي لكن نحن علينا القيام بالأمور على الشكل المطلوب".





واختتم حديثه :"أعتقد أنه من الأفضل لليجا أن يبقى كبار اللاعبين. لا يمكنك المقارنة بين ميسي وراموس لأنها مقارنة بين مهاجم ومدافع، لكنهما مهمان للفريق، وأنا أتمنى بقاء راموس مع الريال، وبقاء ميسي مع البارسا".



