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أول تعليق من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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خرج رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة من أجل نعي الأمير فيليب والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 100 عام.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني في أول تعليق له على الوفاة :" الأمير فيليب اكتسب حب الأجيال".

 

وكان قد تلقى كل من الأمير فيليب الراحل وزوجته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية قبل شهر ونصف لقاح كورونا والذي أنتجته فايزر وبيونتيك.

 

وكانت بريطانيا  قد بدأت عملية تلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بلقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر منذ بداية شهر يناير 2021.

 

وقال قصر باكنجهام في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".

 

وأضاف "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

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وفاة الأمير فيليب نعي جونسون لفيليب جونسون وفيليب بوريس جونسون

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