منذ 8 أشهر.. تفاصيل آخر ظهور علنى للأمير فيليب

التقى الأمير فيليب بالجنود في قلعة وندسور في ظهوره العلني الأخير قبل وفاته اليوم الجمعة عن عمر يناهز 100 عام.



وتأتي وفاة الأمير فيليب اليوم بعد ثمانية أشهر من ظهوره الرسمي الأخير للجمهور.



وتراجع دوق إدنبرة عن الخدمة العامة في السنوات الأخيرة من حياته حيث بدأت صحته في التدهور.



في 22 يوليو من العام الماضي، خرج فيليب زوج الملكة اليزابيث من التقاعد ليلتقي بالجنود شخصيًا في آخر مشاركة عسكرية له.



وخرج دوق إدنبرة البالغ من العمر 99 عامًا من قلعة وندسور للمشاركة في التسليم الرسمي لمنصبه كعقيد عام للبنادق إلى كاميلا، دوقة كورنوال