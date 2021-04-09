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الزراعة: الوزرات تقوم بعملا متناغما استعدادا لاستقبال شهر رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك عملا متناغما بين وزارات الحكومة المصرية لاستقبال شهر رمضان، حيث يتم ضخ كميات مع السلع في المنافذ التجارية مع وجود حملات تفتيش للتأكد من جودة المنتجات.

وأشار "القرش"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يعملون على تنويع المعروض من المنتجات أمام المواطن المصري، لافتا إلى أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الوزرات لتنفيذ خطة تطوير الريف المصري.

ولفت إلى أن إطلاق كارت الفلاح في عدد من المحافظات سيسهل حصول الفلاح على الخدمات، وتوفير كافة مستلزماته بشكل سهل.

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