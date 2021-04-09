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المحكمة العليا تحدد يوم تحري هلال رمضان 2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق 11 أبريل الحالي.


وطلبت المحكمة في بيان ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 

وقالت إنه "في حال لم يُرَ الهلال مساء الأحد، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه".


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