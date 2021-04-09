العناية الإلهية تنقذ قائد سيارة ملاكي من الموت بالبدرشين

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ملاكي من الموت إثر سقوطها في ترعة المويوطية، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة وقائدها.





سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية بالقرب من كوبري

العزيزية بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن سقوط سيارة بمجرى الترعة.





وتبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي "فضي اللون" بالطريق المتاخم لترعة المريوطية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وسقوطها بالمجرى المائي.





وانتقلت قوات الإنقاذ النهري ومسؤولي قسم الشرطة إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وانتشال السيارة.