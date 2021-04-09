منة فضالي تكشف تطورات الحالة الصحية ل"خالد النبوي"





كشفت الفنانة منة فضالي، عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي ، بعدما أعلنت زوجته أمس عن مرضه وطلبت من الجميع أن يدعوا له بالشفاء.





وفي تصريحات صحفية قالت منة فضالي عن الحالة الصحية لخالد النبوي :" خالد النبوي إنتقل أمس للمستشفى، أجرى عملية قسطرة في القلب ، هو تعبان كثيراً" .





شاركت منة فضالي جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، كانت منة في الصورة برفقة خالد النبوي .



وعلقت منة على الصورة قائلة:" خالد النبوي زميل محترم وبستمتع بالشغل معاه دائما.. صديقي سلامتك مليون سلامة والله الشافي.. أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل".

















