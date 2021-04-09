Advertisements

منة فضالي تكشف تطورات الحالة الصحية ل"خالد النبوي"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:59 م
نادين نجدي
Advertisements


كشفت الفنانة منة فضالي، عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي ، بعدما أعلنت زوجته أمس عن مرضه وطلبت من الجميع أن يدعوا له بالشفاء.


وفي تصريحات صحفية قالت منة فضالي عن الحالة الصحية لخالد النبوي :" خالد النبوي إنتقل أمس للمستشفى، أجرى عملية قسطرة في القلب ، هو تعبان كثيراً" .


شاركت منة فضالي جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، كانت منة في الصورة برفقة خالد النبوي .

وعلقت منة على الصورة قائلة:" خالد النبوي زميل محترم وبستمتع بالشغل معاه دائما.. صديقي سلامتك مليون سلامة والله الشافي..  أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل".







 

أخبار تهمك

قرار جمهوري من السيسي بشأن مناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر

منذ ساعة

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

مارسيلو بيلسا يطلق تصريحا مثيرا بحق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عودة الثنائي المميز.. كومان يعلن قائمة برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك السابق يرفض التجديد لفرجاني ساسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن الوجهة المقبلة لنجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

02:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج