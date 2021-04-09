رئيس هيئة قناة السويس: وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" اليوم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس في اليوم التالي ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.





وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.



