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رئيس هيئة قناة السويس: وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" اليوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس في اليوم التالي ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة. 

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي. 

جدير بالإشارة، أن الكراكة "مهاب مميش" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة ١٤٧،٤مترًا، وعرضها ٢٣مترًا، وغاطسها ٥،٥٠ متر، بعمق تكريك ٣٥ مترا، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات. 

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