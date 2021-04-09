"مياه القناة": صيانة محطتي أبو صوير والرياح استعدادا لفصل الصيف (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن صيانة محطة مياه أبو صوير، والرياح التابعة لمدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، بأنه تابع أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه أبو صوير بقدرة تصميمية 30 لتر/ ث، ومحطة مياه الرياح بقدرة تصميمية 60 لتر/ ث، والتي تتم تحت إشراف خالد اللفطي مدير محطات قطاع المياه، وتشمل صيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحي، ودهان المحطات، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الشركة التي تستهدف تقديم خدمه متميزة في مجال مياه الشرب للمواطنين.





وأضاف رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدى الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب على مستوى محافظات القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.



