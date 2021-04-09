آخرها منحة رمضان.. 5 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.





وفي السطور الآتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:





- وزارة التضامن الاجتماعي نفت وجود أي روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج «كافل وكرامة في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها.





- وزارة التربية والتعليم، نفت إلغاء الدراسة بجميع المدارس، بدءا من شهر رمضان، واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي ، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الدراسة مستمرة بكل المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة.





- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفت خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، وأوضحت الوزارة أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقًا لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده تمامًا حسب استهلاك المشترك.





- وزارة المالية نفت زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مُشيرةً إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.



