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ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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عانى من وعكات صحية وكان آخرها إجرائه لعملية في القلب لمعالجة بعض المشاكل به ليرحل عن عالمنا اليوم الأمير فيليب صاحب الـ 100 عام.

 

فالأمير فيليب هو دوق إدنبرة والذي تكللت محطات حياته بالمتاعب والصعاب وأحب الملكة إليزابيث وهي ذات 13 عاما.

 

مولده ونشأته

أما عن مولد ونشأة الأمير فيليب فهو قد ولد في 10 من يونيو لعام 1921 وتدرج لكي يتولى حكم اليونان حيث كان ترتيبه السادس وكان أميرا لكلا من اليونان والدنمارك.

 

والد فيليب هو أمير اليونان والدنمارك ووالدته الأميرة أليس من باتنبرج، أما عن ترتيبه وسط اخوته فهو الخامس.

 

مهاراته اللغوية

فعلى الرغم من مولد الأمير فيليب وتدرجه لكي يصل لحكم اليونان والدنمارك إلا أنه لا يتحدث لغة اليونان الأصلية ولكن يفهمها قليلا لذلك كان يطلق على نفسه بأنه دنماركي.

 

وامتلك الأمير الراحل العديد من المهارات اللغوية، حيث أنه كان يتقن وبمهارة 3 لغات وهم الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

تنقلات الأمير فيليب

تنقل الأمير فيليب ولم يستقر في مكان منذ طفولته، حيث نفيت عائلته من اليونان في طفولته ومن ثم أجبر عمه الملك قسطنطين على التنازل عن عرشه بسبب الحرب اليونانية التركية.

 

وواجه الأمير فيليب تهمة الخيانة بعد فعلته، لذا اضطرت العائلة بأكملها للهرب، فيما عاش الأمير فيليب في باريس، مع خالته الثرية، الأميرة جورج، التي اشتهرت برعايتها لسيجموند فرويد.

 

معاناة الأمير فيليب

لم تكن حياة الأمير فيليب سهلة في شبابه، بل إنه عانى وبشدة حيث ماتت شقيقته سيسيل مع أبناء عمه في حادث تحطم طائرة.

 

وبعد وفاة شقيقته، كان قد مات عمه جورج إيفار ماونتباتن، الماركيز الرابع لميلفورد هيفن، بعد رحلة معاناة مع سرطان النخاع.

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

قصة حبه مع الملكة إليزابيث

خلال الحرب، حصل الأمير فيليب على وسام صليب البسالة اليوناني لشجاعته، بالإضافة إلى حضوره في خليج طوكيو من أجل استسلام اليابان في سبتمبر 1945.

 

في الوقت نفسه التقى هناك بالملكة إليزابيث وأحبها للغاية وكللت قصة حبهما بطلب زواج رسمي من الملك عام 1946، عندما كانت إليزابيث في الـ 20 من عمرها.

 

وعلى الرغم من الحب الشديد من الأمير فيليب وإليزابيث إلا أنه قد تم تأجيل طلب الخطبة حتى أتمت الـ 21، وعقد القران عام 1947.

 

وأذيع حفل زفافهما على الراديو واستمع إليه 200 مليون شخص، وتعد زيجتهما أطول زيجة في تاريخ العائلة الملكية على الإطلاق.

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

هواياته

أما عن هوايات الراحل فيليب زوج ملكة بريطانيا فهو عاشق لرياضة البولو، وظل يلعبها حتى 1971، كذلك يعرف عنه حب القوارب واليخوت.

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