أشرف زكي: حتى الآن لم تصل لي معلومات كاملة عن حالة خالد النبوي الصحية









شاركت منة فضالي جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، كانت منة في الصورة برفقة خالد النبوي .





وعلقت منة على الصورة قائلة:" خالد النبوي زميل محترم وبستمتع بالشغل معاه دائما.. صديقي سلامتك مليون سلامة والله الشافي.. أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل".





كشف دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، عن حالة الفنان خالد النبوي الصحية، وذلك بعد إعلان زوجته أمس على وسائل التواصل الإجتماعي عن مرضه، طالبة من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.وفي تصريحات صحفية قال دكتور أشرف: "لم تصل لي حتى الآن، معلومات كاملة عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عندما أطمئن عليه، سأحاول معرفة تطوراته الصحية والإعلان عنها على الفور".