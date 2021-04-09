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مد إعفاء ضريبي يدفع أسعار المنازل البريطانية للصعود في مارس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
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أظهر مسح اليوم الجمعة 9 أبريل، أن نمو أسعار المنازل البريطانية تسارع الشهر الماضي بعد أن مدد وزير المالية ريشي سوناك إعفاء ضريبيا لمشتريات العقارات في ميزانيته لشهر مارس.

وقالت هاليفاكس للإقراض العقاري إن أسعار المنازل زادت 1.1% على أساس شهري خلال مارس، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر وتأتي مقارنة مع قراءة مستقرة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل 6.5% في مارس، وهي أقوى قراءة في أربعة أشهر.

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