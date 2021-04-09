Advertisements
طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبل لقاء تونجيت السنغالي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:17 م
محمد ذكي
Advertisements
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي.
وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية بعد تدريب أمس تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل مواجهة الفريق السنغالي.
ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements