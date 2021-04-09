Advertisements

طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبل لقاء تونجيت السنغالي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
Advertisements
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية بعد تدريب أمس تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل مواجهة الفريق السنغالي.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يرفض التجديد لفرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة و 23 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 13 ساعة

مارسيلو بيلسا يطلق تصريحا مثيرا بحق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري من السيسي بشأن مناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر

منذ ساعة

عودة الثنائي المميز.. كومان يعلن قائمة برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن الوجهة المقبلة لنجم برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

منذ 36 دقيقة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 8 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

02:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج