طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبل لقاء تونجيت السنغالي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي.





وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية بعد تدريب أمس تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل مواجهة الفريق السنغالي.





ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



