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كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الختامي استعدادا لتونجيت السنغالي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:17 م
محمد ذكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريب الختامي اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.
وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في اللقاء من أجل تحقيق الفوز، كما طالبهم باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وأكد كارتيرون على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.
ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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