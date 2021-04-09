كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الختامي استعدادا لتونجيت السنغالي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريب الختامي اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.





وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في اللقاء من أجل تحقيق الفوز، كما طالبهم باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وأكد كارتيرون على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.





ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.