بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد استمرار في أنخفاض بدرجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ويكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة علي السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة علي معظم الأنحاء فيما يكون طقس بارد علي القاهري الكبرى والوجه البحري.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية (20 % تقريبًا)، كما تكون الرياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 متر إلى 6 متر. والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 متر إلى 6 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.