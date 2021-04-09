المدرسة المصرية اليابانية بالمنيا تحتفل بنقل المومياوات الملكية (صور)

نظمت المدرسة المصرية اليابانية المنيا، مجموعة من الفعاليات شارك فيها طلاب المدرسة احتفالا بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.





بدأت الفعاليات بمعرض فني تضمن أعمال فنية مبتكرة داخل كل فصل عن الحضارة المصرية القديمة، وفيديو تعريفي عن كل المومياوات الملكية التي تم نقلها لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط لتنمية معرفة التلاميذ بالحضارة المصرية القديمة والمهارات الفنية والقيادية والاستقلالية المستوحاة من عظمة القدماء المصريين، تألق خلالها العديد من التلاميذ علي سبيل المثال عمر اشرف ماهر في دور الملك سقنن رع حاكم طيبة.





واختتمت الفعاليات باستعراض فني موسيقي وفقرات متنوعة وموكب ملكي داخل المدرسة.





يذكر أن موكب المومياوات الملكية الذى تم تنظيمه السبت الماضى، استحوذ على اهتمام العالم اجتمع وأشادوا بالتنظيم الرائع للموكب.