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الكشف عن الوجهة المقبلة لنجم برشلونة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي توتنهام الإنجليزي قد يكون الوجهة المقبلة للدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وانتقل كوتينيو في يناير عام 2018 إلى برشلونة، ولم يثبت نفسه حتى الآن، وتمت إعارته الموسم الماضي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب موقع "Fichajes" الإسباني، فإن خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة وضع خطة للتخلص من عدد من اللاعبين في الفريق، أبرزهم فيليب كوتينيو، وذلك بسبب راتبه المرتفع.

وتابع الموقع، أن خطة لابورتا هي أن كوتينيو بعد العودة من الإصابة يمكن أن يحصل على بعض الدقائق، على أمل أن يثير الاهتمام أكثر في الدوري الإنجليزي.

وأشار الموقع، أن نادي توتنهام أبرز المهتمين بضم كوتينيو الآن في إنجلترا، وذلك بعد انسحاب نادي أرسنال.



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