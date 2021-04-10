وكيل صحة الدقهلية: ثقة المواطنين في اللقاحات تزداد يوما بعد يوم

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار تلقيح الأطقم الطبية، والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخية.





وأوضاف "مكي"، أن التطعيم بالمجان ومراكز التلقيح مستمرة في العمل كل أيام الأسبوع حتى في يوم الجمعة والعطلات الرسمية، موضحا انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي يسجل بنفسه على موقع الوزارة ويتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، أ ما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيمكنهم الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.





وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريح خاص لـ"الفجر" إن أعداد المتقدمين تزداد يوميًا بشكل كبير وملحوظ وتلك الزيادة نتيجة مباشرة لثقة المواطنين يوم بعد يوم في نتائج اللقاح وعدم وجود آثار جانبية له خاصة الأنواع التي اختارتها وزارة الصحة في مصر ودعمتها القيادة السياسية بكل قوة حرصًا علي سلامة المواطنين خاصة اصحاب الامراض المزمنة





وتابع أن مراكز اللقاح بالمحافظة وعددهها 13 مركزا تستقبل المئات يوميا ويتم توفير كافة السبل لراحتهم وكافة الفحوصات اللازمة قبل اعطائهم اللقاح وهو ما كان له اثر ايجابي في زيادة الأعداد المتقدمة بهذا الشكل، داعيا جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

‏ www.egcovac.mohp.gov.eg.



