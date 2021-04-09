صابر الرباعي يحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة بأغنية تتر المسلسل التونسي "أولاد الغول"









الأغنية موسيقى كريم الطرابلسي وكلمات سليم عبد الله وتوزيع سامي المعتوقْي، المسلسل من إنتاج فيرتيجو فيلمز - فاطمة ناصر وأميرة درويش .











ومن إخراج مراد بن الشيخ و من تأليف رفيقة بوجدي، وبطولة كل من فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي، حلمي الدريدي،فارس الاندلسي،مرام بن عزيزة، سارة حناشي،اميرة درويش،ياسمين بوعبيد، وشاذلي العرفاوي وياسمين بو عبيد وشاكرة رماح.

نجاح كبير حققته أغنية " عديت أيامي،" التي قدمها النجم التونسي صابر الرباعي كأغنية لتيتر مسلسل " أولاد الغول" وهو المسلسل الذي سيتم عرضه عبر شاشة قناة التاسعة التونسية في رمضان.