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صابر الرباعي يحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة بأغنية تتر المسلسل التونسي "أولاد الغول"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نجاح كبير حققته أغنية " عديت أيامي،" التي قدمها النجم التونسي صابر الرباعي كأغنية لتيتر مسلسل " أولاد الغول" وهو المسلسل الذي سيتم عرضه عبر شاشة قناة التاسعة التونسية في رمضان.



الأغنية موسيقى كريم الطرابلسي وكلمات سليم عبد الله وتوزيع سامي المعتوقْي، المسلسل من إنتاج فيرتيجو فيلمز - فاطمة ناصر وأميرة درويش .



ومن إخراج مراد بن الشيخ و من تأليف رفيقة بوجدي، وبطولة كل من فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي، حلمي الدريدي،فارس الاندلسي،مرام بن عزيزة، سارة حناشي،اميرة درويش،ياسمين بوعبيد، وشاذلي العرفاوي وياسمين بو عبيد وشاكرة رماح.

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